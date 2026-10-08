Editorial: El silencioso y desesperado grito de “sentido común” que se escucha desde El Olivar

No se puede creer lo que están viviendo cientos de vecinos del barrio El Olivar en Viña del Mar. Se trata de familias que perdieron sus casas tras el horrendo megaincendio del 2024. Han pasado más de dos años y no solo aún no tienen sus viviendas, sino que están entrampadas en una incertidumbre judicial generada por el Ministro de Vivienda y por todo este gobierno, lo que deja de manifiesto una profunda falta de sentido común.

Es inconcebible la postura que ha tomado el “títere” del ministro, nos referimos al seremi de Vivienda, Marcelo Ruíz, quien ha salido a refutar el informe de un perito de una forma que expone de sobremanera al propio Estado.

Nos imaginamos cómo debe estar Poduje: como un verdadero gato enjaulado tratando de explicar lo inexplicable. Pero también tenemos constancia de cómo se encuentran los cientos de vecinos que están esperando sus casas, quienes le creyeron a Poduje, le creyeron al Presidente y hoy ven que todo está en manos de la justicia, cuya respuesta puede tardar al menos dos años.

Aquí necesitamos sentido común y valentía. Cuesta entender el silencio culposo de al menos seis parlamentarios de la región que no emiten opinión alguna ante una situación vergonzosa que tiene hoy en entredicho la vivienda de cientos de personas. Imagínese usted la incertidumbre que viven ellos: muchas personas mayores, varias de las cuales han muerto esperando su casa, mientras vemos cómo el títere Seremi trata de seguir excusándose cuando todo está más claro que el agua. Poduje se equivocó, procedió mal, se saltó la ley, no respetó el contrato con la constructora y, lo que es peor, nadie le dice nada.

Andrés Celis fue uno de los que habló y expuso claramente: "Hay personas emocionalmente sobrepasadas y pareciera que nadie está dimensionando lo que significa seguir prolongando esta espera, ahora incluso con la posibilidad de que se extienda durante años".

Jaime Bassa señaló que "la fascinación por figurar del Ministro Poduje es insostenible", agregando que "su puesta en escena es para las redes sociales y este asunto lo demuestra con claridad". Finalmente indicó: "En razón de su show pobre, las familias siniestradas tendrán que seguir esperando. Ministro, haga algo: no siga humillando a las familias".

Es este el grito silencioso que se escucha desde El Olivar. Nuestro medio ha intentado ser la voz de ellos. Por favor, apliquemos sentido común. Le imploramos a La Moneda que se haga cargo. Hay sufrimiento acá. No se trata de ganar el punto, se trata de dar soluciones. Solo pedimos sentido común.