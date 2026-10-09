Editorial: El gerente peruano de la Refinería: las incógnitas que deja su paso por Concón

El 27 de agosto de 2026, Puranoticia.cl titulaba en una de sus notas: ‘’De la destitución en Petroperú a liderar la Refinería de Enap en Concón: el pasado que persigue al ingeniero peruano Jorge Alméstar’’.

En aquella publicación dábamos a conocer que el ingeniero mecánico eléctrico, quien llegó a la Empresa Nacional del Petróleo en febrero de 2025, figura entre los exfuncionarios de Petroperú S.A. sobre los cuales la Contraloría del vecino país detectó presuntas responsabilidades civiles y administrativas. Además, registra una sanción disciplinaria vigente que derivó en su destitución de la petrolera estatal peruana.

En dicha nota revelamos, además, que Jorge Alméstar aparece en el Registro de Personas con Inhabilitaciones de Perú; es decir, impedido de ejercer cargos en empresas de ese país. La inscripción señala como fecha de término de aquella sanción el 22 de diciembre de 2026 y establece a Petróleos del Perú S.A. como entidad registradora de dicho antecedente.

Con todos estos antecedentes sobre la mesa, surgió una serie de reproches hacia la figura del ejecutivo en tierras conconinas. Sobre todo, considerando los severos reparos que se le han hecho a Enap Concón por el manejo inadecuado de cifras y errores de cálculo. No olvidemos que se descubrió que la refinería utilizó, entre los años 2022 y 2025, una metodología distinta a la exigida por el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) de Concón, Quintero y Puchuncaví, además de invisibilizar emisiones provenientes del flaring (quema de gas en antorchas) y registrar otras omisiones, especialmente en la recuperación de azufre.

A todo este panorama se suma hoy que el cuestionado gerente acaba de salir de la empresa para retornar a su país, literalmente ‘’arrancando’’, como lo afirmó el propio presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados. Lo más probable es que se retire con una millonaria indemnización, al igual que los ejecutivos que recurrieron a ese mal cálculo en las emisiones de azufre.

‘’Toda la maniobra que se hizo en esta refinería fue producto de ocultar información y no registrar los índices como correspondía, y resulta que ahora prácticamente se va arrancando para no enfrentar a la justicia. Recordemos que este proceso está en el Ministerio Público y se sigue investigando para saber quiénes son los responsables’’, planteó a nuestro medio el diputado Cristian Tapia, del Partido por la Democracia (PPD).

Y lo cierto es que no deja de tener razón. ¿Nadie le pedirá explicaciones? Él era el gerente general en el centro de un verdadero crimen medioambiental. Si su llegada fue oscura, su salida resulta aún más extraña. ¿Quién lo contrató? ¿Se oculta algo? ¿Por qué se va ahora? Son las incógnitas que deja por Concón el paso de un ingeniero que no podía ejercer en su país y que llegó a esta ciudad para una tarea específica que, todo parece indicar, nunca sabremos cuál fue.