Editorial: El desafío de Chile: nunca más un estallido social. ¿La izquierda estará de acuerdo?

Este domingo se cumplirán 7 años del estallido social. Este hecho, que se prolongó por al menos 90 días, generó consecuencias en los ámbitos humano, económico, social e institucional que no podemos olvidar: 34 víctimas fatales y más de 3.400 personas hospitalizadas, incluyendo a cientos de víctimas con traumas oculares severos debido al uso de balines y perdigones por parte de las fuerzas policiales.

Cientos de policías resultaron heridos y atacados violentamente por la llamada "primera línea". Hubo más de 8.800 personas detenidas, ataques incendiaros y simultáneos en estaciones del Metro, saqueos masivos, incendios en locales comerciales, semáforos destruidos, paraderos y mobiliario urbano hechos pedazos, barricadas en cada esquina y pérdidas económicas para el país que superaron los 3.300 millones de dólares solo en daños materiales.

El estallido social trajo un impacto profundamente negativo al país. Posterior a eso entramos en la pandemia y nuestro Chile no volvió a ser el mismo. Cientos de negocios quebraron o debieron cerrar; todo comenzó aquel 18 de octubre, una fecha para el olvido.

Partidos del oficialismo y de Chile Vamos (UDI, RN, Evópoli, Partido Republicano, Demócratas y el Partido Social Cristiano) suscribieron una declaración conjunta titulada “Chile sin violencia: un compromiso con la paz” e hicieron una invitación a todas las colectividades políticas a firmarla. ¿Lo hará la izquierda?

Cuando vemos a personajes como el diputado Jaime Bassa hablar del estallido social, nos cuesta creer que la izquierda no repudie los actos de violencia con la claridad y la fuerza que la ciudadanía espera. Cuando le preguntamos directamente a él si justificaría hoy un nuevo estallido social en Chile, el parlamentario evita responder de forma clara y directa.

¿Puede la izquierda contestar de forma directa? Nadie puede sentirse orgulloso de lo que nuestro país vivió a partir de aquel 18 de octubre. Resulta curioso, además, que exista una especie de negacionismo sobre cómo todo se derrumbó en materia de empleo justamente a partir del estallido.

La violencia desatada en la región no la podemos olvidar. Se quemó el edificio de El Mercurio de Valparaíso, hubo ataques a estaciones del Metro como Miramar, Quilpué y El Belloto. Saquearon la automotora Rosselot en pleno centro de Valparaíso y atacaron el edificio del Congreso Nacional.

Cerca de 150 locales de la avenida Condell en Valparaíso tuvieron que cerrar: 46 fueron saqueados y 17 incendiados. Se desvalijaron sucursales regionales de las cadenas de farmacias Cruz Verde y Ahumada. Grandes tiendas ubicadas en la avenida Pedro Montt, como La Polar y Ripley, fueron saqueadas. Hubo saqueos masivos a supermercados como el Líder de El Belloto y sucursales de Santa Isabel y Unimarc, además del incendio del supermercado aCuenta en Reñaca Alto.

¿De verdad no nos acordamos? ¿Puede la izquierda condenar estos hechos? Esa mala memoria con la cual los Bassa transitan por el mundo es preocupante, sobre todo cuando están sentados en el Congreso para aprobar leyes. Criticar este negacionismo no se trata de ser de derecha: se trata simplemente de tener sentido común. Nunca más un estallido social en Chile. Podemos manifestarnos de forma pacífica —se puede—, pero para eso toda la clase política debe condenar la violencia y comprometerse con la paz. ¿Podrá hacerlo la izquierda de Bassa y compañía?