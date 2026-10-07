Editorial: El botín del fútbol chileno: ¿Qué se juega en la elección del próximo Presidente de la ANFP?

La disputa por la dirigencia del fútbol chileno entró en la recta final tras vencer el plazo de inscripción de candidaturas. Quedaron dos listas confirmadas que buscarán suceder a Pablo Milad en las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 19 de noviembre. Votan todos los clubes de Primera División y de Primera B, pero no todos los votos valen lo mismo: los de la división de honor equivalen a dos sufragios por club y los de la "B", a tan solo uno. En total son 48 votos en disputa, es decir, quien logre 25 gana la elección.

Si bien es un proceso que genera expectación nacional, son solo 32 personas a las que hay que convencer por una u otra opción. En el fondo, es una especie de microcosmos del poder donde se cruzan la política empresarial, la lucha de bloques comerciales y un choque profundo en los modelos de gestión.

Son dos formas de administrar el fútbol lo que está en juego. Una lista, la mal llamada "del continuismo", representa ese modelo basado en la política de pactos y la mantención del status quo. Busca la estabilidad institucional tras años de turbulencias y se apoya en la influencia histórica de los dos llamados "clubes grandes": Colo-Colo y la Universidad de Chile apoyan esta opción que encabeza Jorge Yunge, actual secretario general de la ANFP (razón por la que se le tilda de "continuación"). En esta lista van dos hombres de la región de Valparaíso: Andrés Sánchez, hijo del histórico Reinaldo Sánchez de Wanderers, e Iván Cisternas, quien en su minuto fue presidente de San Luis antes de que la familia Villegas tomara el control.

La otra lista busca un sistema más corporativo y de modernización, representando el denominado modelo "tecnócrata" en el fútbol. Pone el énfasis en un manejo más empresarial, con el liderazgo de la Universidad Católica y clubes que parecen tener una administración más ordenada. La bandera de lucha de este grupo es impulsar un cambio sistémico: separar definitivamente la Federación de la ANFP y crear una Liga Profesional más autónoma, al estilo europeo.

Esta segunda lista la encabeza Jorge Uauy, de Palestino, respaldado en la vicepresidencia por Juan Tagle, expresidente de Cruzados.

En el fondo, lo que se disputa es el manejo administrativo de un negocio que moviliza millones de dólares en auspicios, patrocinios, derechos de televisión y venta de jugadores. La elección es, esencialmente, la repartición del botín. La propiedad de los clubes hoy está en manos de Sociedades Anónimas Deportivas que, a su vez, pertenecen a distintos grupos económicos y a numerosos representantes de futbolistas.

El proceso define una batalla política para determinar qué grupo tendrá el teléfono directo para negociar los contratos de la selección chilena, el naming del torneo, la relación con TNT Sports, entre otros aspectos clave.

El ego en el fútbol es un factor de peso. Presidir la ANFP otorga un estatus de poder público que pocos puestos en el mundo privado ofrecen. Son dos estilos distintos en una lucha donde no hay nada escrito hasta el minuto 90, en la que no habrá alargue y, a lo más, se llegará a una definición a penales. Mientras una lista ofrece gobernabilidad y la protección de los acuerdos vigentes entre los clubes aliados, la otra propone una reestructuración comercial y jurídica para cambiar las bases del negocio.

Estaremos atentos al pitazo final.