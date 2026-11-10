Editorial: Camioneros chicos, problemas grandes: la crisis que el país no puede seguir ignorando

La paralización de camioneros que comenzó este martes en distintas carreteras del país deja al descubierto una realidad que merece bastante más atención que las simples imágenes de camiones detenidos y kilómetros de congestión. Detrás de esta movilización existe un problema económico que afecta especialmente a los pequeños y medianos transportistas, aquellos que deben enfrentar a diario el incremento de los combustibles, el costo de los peajes, el mantenimiento de las máquinas y una estructura de costos que amenaza la viabilidad de sus negocios.

Pero esta protesta también revela una profunda división dentro del propio gremio. Mientras algunas organizaciones de pequeños transportistas han decidido salir a las carreteras, las principales confederaciones nacionales han optado por mantenerse al margen. Esta diferencia obliga a preguntarse si todos los camioneros enfrentan la crisis desde las mismas condiciones económicas.

No es lo mismo administrar una gran flota que depender de uno o dos camiones para sostener una empresa familiar. Para el pequeño transportista, cada alza del diésel se traduce en una reducción directa de sus ingresos; y cuando los costos aumentan más rápido que las tarifas cobradas por sus servicios, trabajar más no se traduce necesariamente en ganar más.

Esa es la discusión de fondo que Chile necesita abordar.

Sin embargo, comprender las razones de una movilización no implica justificar todos sus métodos. El bloqueo de carreteras perjudica a trabajadores, familias, productores y empresas que también enfrentan dificultades económicas. Ningún sector puede transformar sus problemas particulares en una afectación permanente a los derechos del resto de los ciudadanos.

El Gobierno, por su parte, tiene la responsabilidad de enfrentar ambas dimensiones del conflicto: debe garantizar el libre tránsito, pero también ofrecer respuestas concretas a quienes advierten que su actividad se está volviendo económicamente insostenible. No basta con atribuir el encarecimiento del combustible a factores internacionales —aunque estos efectivamente existan—; también corresponde revisar qué herramientas internas pueden aliviar sus consecuencias y cómo se distribuyen los costos dentro de la cadena del transporte.

En nuestra región de Valparaíso, donde los puertos de San Antonio y Valparaíso cumplen una función estratégica para el comercio exterior, esta discusión adquiere especial relevancia. Una interrupción prolongada de la actividad logística puede golpear a un entramado mucho mayor que a los propios transportistas.

Por eso, el desafío no consiste simplemente en conseguir que los camiones despejen las carreteras. Consiste en evitar que, una vez terminada la protesta, desaparezca también la preocupación por las condiciones en que trabajan miles de pequeños empresarios del rubro.

Despejar una ruta puede resolver la congestión del momento, pero no resuelve, por sí solo, la crisis económica de quienes viven de recorrerla.