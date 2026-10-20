Desborde del estero de Quilpué vuelve a encender las alarmas en el marco del temporal

El desborde del estero de Quilpué volvió a generar complicaciones durante la tarde de este martes 20 de octubre, luego de que el aumento de su caudal sobrepasara la pista de circulación en las inmediaciones del colegio Aconcagua, dejando aislados dos sectores de la comuna.

La situación se produce en medio de las intensas precipitaciones que afectan a la zona central del país durante esta jornada y que han provocado diversas dificultades en la conectividad y el tránsito.

El punto afectado corresponde a una zona que conecta el Troncal Urbano con el sector colindante al establecimiento educacional, que este martes se encuentra sin clases. De acuerdo con los antecedentes disponibles, el caudal del estero ha ido aumentando a medida que avanza la tarde.

El escenario recuerda lo ocurrido durante los temporales de mediados de julio, cuando el desborde del curso de agua también generó dificultades en este sector de Quilpué.

A las complicaciones provocadas por el estero se suman problemas en la circulación vehicular. Transporte Informa reportó el cierre de tres pasos bajo nivel en la comuna, entre ellos el Badén Aconcagua y el paso de Gómez Carreño.

Las precipitaciones y el aumento del caudal mantienen así en alerta a este sector de Quilpué, donde el desborde vuelve a afectar la conectividad entre zonas de la comuna.

PURANOTICIA