Zacarías Abuhadba palpita el cruce entre Antofagasta y la U. de Chile: ''Podemos estar al mismo nivel''

Deportes Antofagasta y Universidad de Chile se enfrentarán este miércoles 7 de octubre, a las 19:00 horas, en el estadio Calvo y Bascuñán, por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

El cuadro nortino afrontará el compromiso con confianza, luego de imponerse el domingo por 2-0 ante Rangers, en un duelo correspondiente al torneo de Primera B.

Una de las figuras del elenco "puma", el lateral izquierdo Zacarías Abuhadba, anticipó el duelo copero ante los universitarios y valoró la posibilidad de medirse frente a uno de los equipos más importantes del fútbol chileno.

"Es un lindo partido jugar contra uno de los mejores equipos de Chile. Todo jugador quiere jugar contra esos elencos. Será una linda oportunidad para nosotros para mostrarnos y demostrarles a ellos que podemos estar al mismo nivel", reconoció el carrilero.

Pese a haberse formado en el conjunto universitario, Abuhadba aseguró que su objetivo está puesto en defender la camiseta de Deportes Antofagasta y buscar un triunfo ante su exclub: "No me interesa (su pasado en la U). Yo represento a Antofagasta, yo soy de aquí. Será un partido más y defenderé esta camiseta. Estos últimos partidos, este segundo semestre, he ido elevando mi nivel".

PURANOTICIA