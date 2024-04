Ximena Restrepo admite que sus emociones le pasaron la cuenta en altercado de los Juegos Panamericanos Santiago 2023

Ximena Restrepo, madre de la atleta, Martina Weil, por primera vez entregó su versión sobre las acusaciones formuladas en su contra por intentar bajar a dos deportistas en la competencia en la que se medía su hija.

Recordemos que los dardos apuntaron hacia Restrepo - vicepresidenta de la Federación Internacional de Atletismo- y el entrenador Marcelo Gajardo, por pretender sacar en plena etapa de calentamiento a Poulette Cardoch y Berdine Castillo de la prueba 4×400 de Juegos Panamericanos Santiago 2023. Se les acusó de racismo y discriminación en contra de ambas deportistas.

“Yo no fui ni discriminadora, ni racista, ni utilicé mis influencias ni mi poder para absolutamente nada”, señaló Restrepo en conversación con Radio Agricultura, donde agregó que “reconozco que, debido a las circunstancias con las que yo me encontré cuando llegué a la pista, ver a la Martina afectada de esa manera, con todo lo que estaba sucediendo, me dejé llevar por las emociones y lo reconozco. No tengo ningún inconveniente”.

La ex atleta sostuvo también que “a mí las injusticias me golpean muy fuerte y, sobre todo cuando está mi hija involucrada”.

Ximena Restrepo finalmente afirmó que“yo sé que Berdine (Castillo) se pudo haber sentido atacada, se sintió ofendida, se sintió discriminada, pero esto es un malentendido".

La polémica que se generó en el marco de los Juegos Panamericanos continúa y en los próximos días se realizará el juicio por parte del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo (CNAD), el que se abrió tras la denuncia de Berdine Castillo -velocista chilena de origen haitiano- en contra de Ximena Restrepo por clasismo y racismo.

