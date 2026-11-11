Williams Alarcón valora los duelos ante Colombia por la fecha FIFA: "Es un partido de Eliminatoria; hay que tomarlo como tal"

Después de ser campeón con Boca Juniors, Williams Alarcón regresó a Chile para sumarse a los trabajos de la Selección chilena con miras a los amistosos ante Colombia.

Este miércoles, el volante se mostró feliz por volver a ser considerado en el combinado nacional por el técnico interino, Nicolás Córdova.

"Es lindo volver a estar acá, con todos mis compañeros. Los conozco. Los he estado viendo. Me he sentido muy bien. Me han tratado muy bien. Como dije, a la mayoría los conozco. Me siento muy cómodo acá. Nico me hizo saber lo que él quería y cómo trabajaba. Se nota que el equipo es muy trabajado. Esperemos que se vea reflejado en los dos partidos que se nos vienen. Es lindo volver a estar acá", expresó.

Sobre el recambio en la Roja, sostuvo: "Todos estamos acá para aportar nuestro granito de arena, dentro de lo que toque. Sean cinco, diez minutos, lo que sea, para que la Selección esté lo más alto posible. Obviamente, quiero jugar. Todos queremos jugar".

En cuanto al combinado "cafetalero", valoró el nivel: "Colombia es una selección que viene de jugar un Mundial. Es una gran prueba para nosotros, de demostrar de lo que estamos hechos. Es un examen lindo para ver en qué nivel estamos. Para mí, es un partido de Eliminatorias, así que hay que tomarlo como tal".

Por último, Alarcón se refirió a su paso por Boca Juniors: "Mi estadía en Boca ha sido muy buena. Obviamente, no he tenido los minutos que habría querido, pero la experiencia que he tenido no la viviría en ningún otro lado. Siento que me ha dado mucho aprendizaje. Boca te da eso. Es un club muy grande y estar acá es parecido".

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