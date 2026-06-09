¡Histórico! Santiago Wanderers recibirá al Real Madrid en Valparaíso por la final Intercontinental Sub-20

Tras conquistar de manera histórica la Copa Libertadores Sub 20, Santiago Wanderers obtuvo el derecho de disputar la final de la Copa Intercontinental de la categoría frente al poderoso Real Madrid, en un duelo que enfrentará a los campeones de Sudamérica y Europa.

Aunque aún faltaba la confirmación oficial de la sede para el encuentro, el presidente del Decano, Reinaldo Sánchez, adelantó que el partido se disputará en la Quinta Región, específicamente en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

"La final Intercontinental se jugará en Valparaíso (Estadio Elías Figueroa), es algo que está definido. Definitivamente se juega acá y eso me pone contento. Para mí es un regalo a Valparaíso. Las otras ciudades ya tienen demasiados regalos, todas han progresado y Valparaíso se ha ido quedando con los años", reconoció el timonel del conjunto porteño en conversación con La Estrella.

Respecto a la programación del compromiso, Sánchez indicó que todavía no existe una fecha oficial, aunque espera novedades en el corto plazo.

"Dentro de los próximos días se debería saber, pero yo quedé feliz con la noticia, y especialmente por los cabros, que son un producto de Wanderers, son nuestros propios jugadores y hay que darles todas las oportunidades que se merecen", sostuvo.

El dirigente también valoró el rendimiento que ha mostrado la generación que logró el histórico título continental, destacando el potencial de los jóvenes formados en el club.

"Después de ese partido con Colo-Colo en Mantagua (por semifinales del torneo nacional Sub 20 del 2025) me di cuenta que los chicos tenían calidad, por algo les hice contrato a todos. Siempre voy a preferir que jueguen ellos, porque ya le ganaron a argentinos, uruguayos y brasileños dos veces, así que acá creo que van a ser capaces de replicarlo", manifestó.

En ese contexto, Sánchez descartó una búsqueda masiva de incorporaciones durante el próximo mercado de fichajes, argumentando que la institución cuenta con un plantel amplio y recursos limitados.

"Tenemos 38 jugadores profesionales, cinco arqueros y un presupuesto muy ajustado", aseguró.

De esta manera, Santiago Wanderers se prepara para uno de los desafíos más importantes de su historia reciente, con la posibilidad de medirse ante Real Madrid en una final internacional que se disputará en casa y que promete marcar un nuevo capítulo para el fútbol joven del club porteño.

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