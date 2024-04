Vuelven los elogios para Pellegrini en España tras ajustada victoria del Betis

Luego de cuatro derrotas consecutivas, Manuel Pellegrini volvió a celebrar en La Liga con el triunfo por 2-1 de Real Betis sobre Celta de Vigo, resultado que le permitió a la escuadra sevillana meterse nuevamente en zona de clasificación a copas internacionales.

Con el triunfo bético, no solo retornaron los abrazos al Benito Villamarín, sino también los elogios de la prensa española para el "Ingeniero", a quien destacaron con los cambios que realizó y que le cambiaron la cara a su equipo.

"Esta vez si acertó en el planteamiento y en los cambios. Sus modificaciones mejoraron al equipo y volvió a sonreír", señalaron desde Estadio Deportivo, donde evaluaron al chileno con nota ocho.

Por su parte, en Mucho Deporte calificaron al DT con un siete, argumentando que "no alineó de inicio a Fekir, metió a Cardoso... hizo muchas más cosas, sobre todo que le cambió la cara al equipo en la segunda mitad. No se le ha apagado el reloj".

En El Desmarque, recordaron los cuestionamientos a la figura del estratego, señalando que "cuando más dudaba dio un golpe en la mesa. El equipo sigue sin brillar, pero no será porque él no lo intente. Hizo los cambios que tanto le reclamaban... No funcionó, pero cambió el partido tras el descanso. Sus modificaciones, y la charla en vestuarios, le dio otra cara al equipo".

Marca, en tanto, apuntó en su crónica que "a Pellegrini no debió gustarle nada lo que vio en el primer acto porque movió el banquillo en el intermedio... y por partida doble. Bakambu y Fekir al campo, Willian José y Ayoze, a la caseta. Un doble movimiento con el que los verdiblancos recuperaron la iniciativa y la verticalidad, generando rápidamente un par de llegadas al área en las que les faltó remate".

