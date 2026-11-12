Vuelve para defender su corona: Luciano Darderi es el primer confirmado para el ATP 250 de Santiago

El ATP 250 de Santiago tiene asegurada una nueva edición para 2027, se disputará entre el próximo 20 y 28 de febrero en las instalaciones de la Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo.

Y si bien faltan más de tres meses para su arranque, el certamen nacional ya tiene al primer jugador confirmado en su cuadro principal.

Es que este jueves, el Chile Open anunció que el italiano Luciano Darderi (21° del mundo) regresará al torneo para defender el título que conquistó en 2026.

En la última edición, el tenista peninsular derrotó en la final al alemán Yannick Hanfmann por parciales de 7-6 y 7-5.

Se espera que en las próximas semanas se vayan dando a conocer nuevos jugadores, entre ellos Alejandro Tabilo (31°), quien es la actual primera raqueta nacional.

(Imagen: @chile_open)

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