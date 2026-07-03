¿Vuelve al fútbol chileno? Emiliano Vecchio es ofrecido a club de la Primera B tras su polémica salida de Unión Española

Tras su polémica salida de Unión Española a comienzos de la temporada, Emiliano Vecchio podría tener una nueva oportunidad en el fútbol chileno durante el mercado de fichajes de invierno.

En las últimas horas, el experimentado volante argentino fue vinculado como posible refuerzo de Rangers de Talca, elenco que milita en la Primera B.

Según informó el medio PrimeraBChile, "fue ofrecido al cuadro rojinegro, colista de la Primera B, aunque en la interna del club la prioridad pasa por reforzar otra zona de la cancha".

El citado medio agregó que "de hecho, Rangers ya aseguró la incorporación del uruguayo Junior Arias y también sostuvo conversaciones con Gonzalo Sosa, delantero de Deportes Limache, y con Leandro Garate, cuyo pase pertenece a Huracán".

Cabe recordar que Emiliano Vecchio fue presentado como refuerzo de Unión Española a comienzos de 2026, pero abandonó el club antes de disputar un partido oficial, en medio de una controversia que marcó su breve paso por el conjunto hispano.

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