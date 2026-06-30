¿Vuelve a Chile o se va a Arabia? Erick Pulgar en la mira de Colo-Colo ante una inminente salida de Flamengo

Pese a que Erick Pulgar mantiene contrato con Flamengo hasta fines de 2027, desde hace meses han surgido versiones que apuntan a una posible salida anticipada del volante chileno del conjunto brasileño.

En las últimas horas, además, comenzó a tomar fuerza la opción de un eventual regreso al fútbol chileno.

Según informó el Diario de Antofagasta, el mediocampista habría recibido una oferta de Colo-Colo, club que buscaría incorporarlo de cara a la segunda parte de la temporada.

No obstante, el Cacique no sería el único equipo interesado en contar con los servicios del seleccionado nacional y campeón de la Copa Libertadores 2025 con Flamengo.

De acuerdo con los antecedentes, desde Medio Oriente también siguen de cerca la situación del exjugador de Universidad Católica.

En ese escenario, el NEOM SC de Arabia Saudita aparece como el club que buscaría fichar al volante chileno, por lo que su futuro podría definirse entre un eventual regreso al fútbol nacional o una nueva experiencia en el extranjero.

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