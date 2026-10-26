Vozinha quedó en el sexto lugar entre los arqueros en el Balón de Oro: posó con Lamine Yamal y otras figuras

Vozinha dijo presente este lunes en la gala del Balón de Oro celebrada en Londres.

El portero de Colo-Colo que brilló con Cabo Verde en la Copa del Mundo fue nominado al premio Lev Yashin como mejor guardameta de la temporada.

El futbolista de cuarenta años estuvo acompañado en todo momento por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

De hecho, según registros publicados por el propio cuadro popular, tanto el golero como el mandamás del club pudieron compartir y fotografiarse con varias figuras del fútbol como el español Lamine Yamal y el marfileño Yan Diomandé.

No obstante, el cancerbero del "Cacique" no pudo quedarse con el galardón, el cual fue a dar a las manos del hispano Unai Simón, pieza clave en la consagración de su selección en el Mundial celebrado en Norteamérica.

El caboverdiano culminó en el sexto lugar dentro de los mejores arqueros del mundo.

Pese a todo, la experiencia sin duda quedará grabada para siempre en la memoria de Vozinha, quien debiera tomar un vuelo este martes a primera hora para estar de regreso en el estadio Monumental este miércoles.

(Imagen: @ColoColo)

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