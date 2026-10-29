Vozinha comparte emotiva reflexión tras su paso por la gala del Balón de Oro y ya entrena en Colo-Colo

Vozinha ya está de regreso en Chile tras viajar a Londres para participar en la gala del Balón de Oro, instancia en la que fue nominado entre los diez mejores arqueros de la temporada.

De vuelta en el país, el portero caboverdiano ya retomó los entrenamientos con Colo-Colo, con miras al compromiso de este viernes frente a Universidad de Concepción, válido por el inicio de la 26.ª fecha del Campeonato Nacional.

A su regreso, el guardameta africano compartió un emotivo video en sus redes sociales, donde mostró algunos momentos de su viaje a Inglaterra y registros de las figuras con las que coincidió durante la ceremonia.

"Hay momentos que van mucho más allá del fútbol, ​​momentos que nos hacen recordar el camino recorrido y los sacrificios realizados", escribió Vozinha en su cuenta de Instagram.

"Siento gratitud en el alma, orgullo por mis orígenes y a Cabo Verde siempre en el corazón", añadió el meta de Colo-Colo.

(Imagen de Instagram: @colocolooficial)

PURANOTICIA