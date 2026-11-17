Chile animó un pobre empate sin goles ante Colombia en su último desafío del año, exhibiendo nuevamente un rendimiento muy bajo, particularmente en faceta ofensiva y generó escasas ocasiones de peligro.

La actuación de la Roja no dejó para nada conforme a Arturo Vidal, quien volvió a disparar en contra del director técnico Nicolás Córdova y exigió definiciones en torno a su extenso interinato.

"Hay que pensar en elegir un buen entrenador y buscar un sistema, una forma de jugar. Y trabajar pensando en la Copa América y después las eliminatorias", comentó el volante de Colo-Colo en el React de Mega, canal oficial del combinado criollo.

En esa misma línea, el "King" exigió "un entrenador que sea claro y no que busque excusas cada vez que hable" y emplazó a la ANFP para que "se ponga las pilas, los pantalones, y elija un técnico lo antes posible".

Para finalizar, el oriundo de San Joaquín sostuvo que el "Equipo de Todos" requiere "un técnico que tenga un proyecto, que le den la oportunidad y lo dejen trabajan. No podemos seguir esperando".

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