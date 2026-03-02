Vidal dispara sin filtro contra Rodrigo De Paul: “Me lo cruzo y le meto una dura”

Arturo Vidal fue invitado al podcast "Enfocados", del ex futbolista peruano Jefferson Farfán. En la ocasión, el bicampeón de América con la Selección chilena reveló la mala relación que tiene con el argentino Rodrigo De Paul.

Es que en un nuevo adelanto del capítulo, el "King" aseguró que se mantienen tensiones con el actual jugador del Inter Miami tras cruces en el duelo de la Roja y la Albiceleste de pasado junio, por las Clasificatorias 2026.

Consultado sobre con quién no se lleva bien, el mediocampista de Colo Colo fue categórico: "Por el último partido contra Argentina, con De Paul, por canchero. Me lo cruzo y le meto una dura".

Además, sobre quién es mejor, el nacional respondió con un sonido burlesco y dijo que "es broma o me lo estás preguntando en serio".

En las comparaciones, Vidal se colocó por sobre Sergio Busquets como mejor futbolista en su posición.

