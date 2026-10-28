Víctor Felipe Méndez explica el bajón de Colo-Colo y afirma que "la opción de salir campeón depende de nosotros"

Víctor Felipe Méndez envió un mensaje en conferencia de prensa a propósito del irregular momento que atraviesa Colo-Colo, actual puntero de la Liga de Primera y la arremetida de Universidad de Chile, sublíder a siete puntos de los albos.

El volante apuntó que "la opción de salir campeón depende de nosotros. Eso es lo lindo que tenemos en este momento, que depende exclusivamente de nosotros. Sabemos que quedan cinco partidos y tenemos que ganar, el viernes tenemos que ganar, porque es la obligación que tenemos".

Respecto a los resultados de las últimas jornadas, el seleccionado nacional sostuvo que "venimos de cuatro partidos donde no pudimos ganar. Contra Coquimbo jugamos uno de nuestros peores partidos del año. Y contra Palestino perdimos un poco el balón, algo que no nos había pasado en partidos anteriores. Hemos dejado de hacer lo que veníamos haciendo. Creo que por ahí pasa el bajón".

Por lo mismo, el formado en Unión Española enfatizó que no pueden seguir resignando unidades. "Sabemos que todavía queda campeonato. El viernes tenemos que estar preparados para enfrentar a la U. de Concepción y sacar el partido adelante. Tenemos que ganar", precisó.

El oriundo de Valdivia también se refirió a la lesión sufrida por el delantero Leandro Hernández y admitió que "es lamentable, es un jugador muy importante para nosotros, pero creo que tenemos un lindo plantel, un plantel muy competitivo, donde nadie tiene el puesto asegurado".

Para cerrar, el exfutbolista del CSKA de Moscú se pronunció por las constantes interrupciones en el torneo. "Para nosotros sería ideal que el calendario esté mejor planificado y que no haya tantos parones. Nosotros siempre nos preparamos para jugar y lo ideal es que sea seguido, porque uno pierde ritmo con los parones; eso no beneficia a nadie", cerró.

PURANOTICIA