Víctor Dávila tras lucirse con doblete ante Paraguay: "Hacer un gol en el Nacional a estadio lleno es un sueño"

Sin duda alguna, la gran figura del sólido triunfo por 3-0 de la Selección chilena sobre Paraguay fue Víctor Dávila, quien anotó un doblete gracias a dos cabezazos.

Una vez concluido el compromiso, el atacante de buen presente con la camiseta del CSKA de Moscú valoró no solo su actuación a nivel personal sino también el poder festejarla con un estadio Nacional con gran marco de público.

Al respecto, el iquiqueño señaló que "hacer un gol en el Nacional, a estadio lleno, es el sueño de cualquier chileno. Se están dando las cosas de forma muy positiva, espero seguir trabajando de la misma manera y lo más importante es aportar a la Selección".

"Como lo dije, hay que se aprovechar las oportunidades y espero seguir haciendo las cosas de la misma forma", agregó el futbolista, autor de seis dianas en el fútbol de Rusia.

En cuanto a las lesiones que sufrieron sus compañeros, Claudio Bravo, Felipe Loyola y Gabriel Arias, el formado en Huachipato sostuvo que "son cosas que pueden pasar. Cuando son partidos de esta característica, nunca terminan siendo amistosos, sé que sin duda estarán en la Copa América".

Por último, reveló qué Ricardo Gareca "me da mucha libertad, me ayuda mucho sobre todo en mi juego, así que me he sentido muy cómodo dentro del esquema, espero seguir afianzándome mucho más y seguir aportando".

