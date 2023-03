Víctor Dávila por su llegada a la Selección chilena: "Quiero hacerme un lugar en la Roja"

La Selección chilena comenzó esta semana a trabajar de cara al amistoso del próximo lunes ante Paraguay en el estadio Monumental, donde buscará su primer triunfo en la era de Eduardo Berizzo como entrenador.

Uno de los convocados al plantel de la Roja es Víctor Dávila, quien llega viviendo un gran presente en el León de México, pues en 12 fechas de la Liga MX suma cinco goles y dos asistencias.

Por eso, el atacante se mostró ilusionado de poder ser un aporte para el combinado nacional. "Muy contento de volver, de estar aquí con los mejores. Espero poder aprovechar esta oportunidad. Sé que es un momento importante para la Roja, espero venir en las siguientes nóminas y hacerme un lugar en la selección", reconoció en conversación con el sitio oficial de la Selección.

Además, añadió que su nominación es un premio "a la constancia, la perseverancia y también a mis compañeros. Si bien me ha tocado estar en varios clubes en México, me han tocado buenos compañeros, que me han ayudado a conseguir estas cosas. Se atribuye a todo eso".

"Siempre es un orgullo estar en la selección, empezando en las menores y ahora en la mayor. Siempre es un orgullo para todo jugador representar a su país y hacerlo en la adulta, así que estoy contento. Espero darles muchas alegrías y aportar con un granito a la Selección chilena", agregó.

