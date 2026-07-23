Valentín Gauthier llega a Chile para convertirse en el segundo refuerzo de Universidad de Chile

Universidad de Chile está a un paso de concretar la incorporación de su segundo refuerzo en el mercado de fichajes de invierno. Tras la presentación del delantero Gonzalo Reyna el pasado martes, ahora es el turno del defensa uruguayo Valentín Gauthier, quien arribó este jueves al país para sellar su incorporación al conjunto azul.

El zaguero de 22 años llegará a la U a préstamo desde León de México, y solo restan los últimos trámites para oficializar su fichaje.

A su llegada al Aeropuerto de Santiago, el futbolista manifestó su entusiasmo por el desafío de vestir la camiseta del cuadro universitario, aunque aclaró que aún faltan detalles para cerrar completamente la operación.

"Muy bien, no puedo hablar mucho porque todavía no está todo cerrado, pero sí estoy contento de llegar al país, de llegar a un club grande como la U y contento con eso", comentó de manera escueta el defensor.

PURANOTICIA