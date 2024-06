Valber Huerta en su presentación como refuerzo de U. Católica: "Siempre mi intención fue volver"

Este viernes, Universidad Católica oficializó la contratación del defensa nacional Valber Huerta, quien concretó su retorno a la precordillera tras marcharse en 2022 al Toluca de México.

En conferencia de prensa, el zaguero criollo dejó en claro su entusiasmo, asegurando que "la decisión de volver fue por un tema familiar y personal, desde que salí de acá siempre mi intención fue volver. Desde que se dio la opción de salir de Toluca lo primero que se me vino a la cabeza fue volver y se dio".

"Vengo con todas las expectativas de lograr lo que logré en los tres años que estuve acá, espero que sea igual o mucho mejor. Desde que me fui no he dejado de ver un partido, tengo buenas referencias de cómo trabaja el cuerpo técnico y estoy feliz que le esté yendo muy bien", complementó el central.

Por otra parte, el mundialista sub-20 en Turquía 2013 insistió en que "cuando uno tiene la posibilidad de salir, los clubes se encargan de todo, pero yo siempre les dije a ellos que si estaba la posibilidad de volver a Católica, no lo iba a pensar dos veces para regresar. Ellos sabían eso claramente".

Además, reveló que "con el entrenador (Tiago Nunes) pudimos conversar, explicó su forma de trabajar, mis compañeros me dieron referencias de cómo se trabaja y vengo con toda la disposición".

Por último, Huerta valoró su paso por los "diablos rojos", destacando que "fue una experiencia muy buena en México, tuve la posibilidad de jugar mucho, conocí un fútbol distinto con jugadores de otra categoría, muchos seleccionados por sus países. Me llevo los mejores recuerdos".

(Imagen: @Cruzados)

