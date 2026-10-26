Universidad de Chile y Everton cierran la fecha 25 en un duelo clave por la Copa Libertadores y la cima

Este lunes concluirá la 25ª fecha del Campeonato Nacional con el enfrentamiento entre Universidad de Chile y Everton, programado para las 18:00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua.

El compromiso asoma como clave para ambos equipos. Los azules llegan con 45 puntos y la posibilidad de acortar distancias con el líder Colo-Colo, que alcanzó las 55 unidades tras igualar el domingo frente a Palestino.

Además, una victoria permitiría a los estudiantiles ampliar su ventaja sobre Universidad Católica, que marcha en el tercer lugar con 42 puntos, en la disputa por el Chile 2, cupo que entrega la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Por su parte, Everton suma 39 unidades y ocupa el cuarto puesto de la tabla, por lo que un triunfo le permitiría acercarse a sus rivales directos y entrar de lleno en la lucha por un lugar en el torneo continental.

Cabe recordar que Universidad de Chile y Everton se enfrentaron hace un mes en la polémica llave de octavos de final de la Copa Chile. Tras la suspensión del partido de ida en el estadio Sausalito de Viña del Mar, debido a incidentes protagonizados por la barra azul, el Estadio Nacional albergó tanto la reanudación de ese encuentro como la revancha durante la misma jornada. Finalmente, los laicos sellaron su clasificación gracias al solitario gol convertido en el primer partido.

PURANOTICIA