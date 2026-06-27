Universidad Católica recibe a San Luis para afianzar su liderato en Copa Chile

Este sábado a partir de las 20 horas, Universidad Católica recibirá en el Claro Arena a San Luis buscando una nueva victoria para aumentar su distancia como único líder del Grupo B de la Copa Chile.

Los cruzados vienen de dos victorias al hilo sobre Deportes Copiapó y Everton, sumando seis puntos. Por el contrario, los quillotanos empataron en dos de sus tres presentaciones, quedando últimos son solo un par de unidades.

Para el choque de hoy, el técnico estudiantil Daniel Garnero se verá obligado a realizar varias modificaciones en el equipo estelar, con las salidas de Sebastián Arancibia (problema físico), Daniel González (suspendido) y Jimmy Martínez (decisión técnica).

Estas salidas se compensarían con los ingresos de Bernardo Cerezo como lateral derecho, Juan Ignacio Díaz en el centro de la zaga y Fernando Zuqui en la línea de volantes, tras haber quedado fuera de los últimos compromisos por dosificación de cargas.

Además, el portero Vicente Bernedo recuperaría su puesto en desmedro del experimentado golero Darío Melo.

De esta manera, la UC formaría con Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Nicolás L’Huillier; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia y Matías Palavecino; Diego Corral, Fernando Zampedri y Justo Giani.

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