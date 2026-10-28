Universidad Católica recibe a Audax Italiano en duelo pendiente clave para sus aspiraciones en el Campeonato Nacional

Este miércoles, Universidad Católica y Audax Italiano disputarán finalmente el partido pendiente correspondiente a la fecha 24 del Campeonato Nacional, que estaba programado originalmente para el 10 de octubre, pero debió ser suspendido debido al aluvión que afectó al sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes.

A partir de las 20:30 horas, los cruzados recibirán a los audinos en el Claro Arena, en un encuentro clave para recuperar terreno en la tabla de posiciones y sumar puntos en la recta final del torneo.

Sin embargo, el conjunto de la franja llega golpeado tras la derrota sufrida el domingo ante Unión La Calera. Pese a mantenerse en el tercer lugar de la clasificación, la UC quedó a seis puntos de Universidad de Chile, que ocupa el segundo puesto, y a 13 del líder, Colo Colo.

Para el compromiso ante los itálicos, Universidad Católica no podrá contar con Branco Ampuero y Jhohan Valencia, quienes deberán cumplir una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. A ellos se suma Jimmy Martínez, expulsado en el encuentro frente a La Calera.

Ante este escenario, la posible formación de los cruzados sería con Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Agustín García Basso, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Alfred Canales, Cristián Cuevas; Diego Corral, Justo Giani y Fernando Zampedri.

Por su parte, Audax Italiano llega al encuentro tras igualar con Huachipato el viernes, resultado que lo mantiene en el duodécimo lugar del Campeonato Nacional, con 29 puntos.

El conjunto itálico buscará aprovechar el compromiso pendiente para sumar una victoria que le permita tomar distancia de los últimos puestos de la tabla y afrontar con mayor tranquilidad la recta final del campeonato.

PURANOTICIA