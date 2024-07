Universidad Católica gana sin problemas a Unión La Calera que se hunde en el fondo de la tabla

Con un doblete de su capitán Fernando Zampedri, que sigue en carrera por se el máximo goleador del club, Universidad Católica derrotó sin complicaciones por 2-0 a Unión La Calera, que se mantuvo en el último puesto del Campeonato Nacional.

Los cruzados buscaban volver a los abrazos luego de su inesperada eliminación de Copa Chile, donde perdieron en la llave de cuartos de final ante Santiago Wanderers. Por su parte, los cementeros, colistas absolutos de la competición, ni siquiera avanzaron de la primera fase de ese mismo torneo al caer por penales con San Antonio Unido.

Como era de esperarse, el conjunto precordillerano impuso sus condiciones desde el primer minuto y tras un par de aproximaciones en el tramo inicial del cotejo, se pusieron por delante en el marcador a través de Zampedri, quien empalmo de volea un centro de Joaquín Torres y superó al meta Matías Ibáñez (15').

Con esta diana, el "Toro" llegó a 112 gritos con al camiseta del equipo de la franja y quedó a seis anotaciones de alcanzar al goleador histórico de la institución, Rodrigo Barrera. Es decir, que con siete conquistas más, superaría el récord de "Chamuca".

Al margen de la apertura de la cuenta, no se vivieron grandes emociones durante el primer tiempo en la comuna de Independencia. La UC ejerció un claro dominio, aunque sin que esto significara muchas más llegadas al arco del cuadro calerano, que desperdició una clara chance de igualar en los 32'.

La visita ganó algo de claridad con el ingreso de Pablo Parra, pero aún no inquietar mayormente a Thomas Gillier. Los estudiantiles, en tanto, se mantuvieron ordenados en el fondo y quedaron atentos a cualquier oportunidad de salir de contragolpe para aumentar las cifras.

Así fue cómo en los 72', previa advertencia del VAR, el árbitro Cristian Garay les concedería un penal por falta sobre Zampedri, quien tomó la responsabilidad de patear y con un tiro a la izquierda del cancerbero, puso el 2-0 y consiguió su 113° festejo con la camiseta del combinado de Las Condes.

De ahí en más el marcador no se movió, decretando así la victoria de la escuadra universitaria, que se asentó en el tercer lugar con 30 puntos, a cuatro del líder Coquimbo Unido y dos de Universidad de Chile. El elenco de la Quinta Región, en cambio, no pudo escapar del fondo y se quedó en once unidades.

El próximo domingo a las 15:00, Universidad Católica visitará Ñublense, mientras que ese mismo día al as 20 horas, Unión La Calera recibirá a Huachipato.

Universidad Católica

Thomas Gillier; Guillermo Soto, Branco Ampuero, Daniel González, Eugenio Mena; Joaquín Torres (Leenhan Romero, 70'), Alfred Canales (Fernando Zuqui, 45'), Agustín Farías, Cristian Cuevas (Juan Rossel, 82'); Gonzalo Tapia, Fernando Zampedri (Aaron Astudillo, 90+2'). (DT: Tiago Nunes)

Unión La Calera

Matías Ibáñez; Raimundo Rebolledo, Enzo Ferrario (Diego Ulloa, 85'), Ezequiel Parnisari, Michael Maturana (Matías Cavalleri, 85'); Matías Muñoz (Mauricio Morales, 45'), Esteban Valencia; Renato Huerta (Pablo Parra, 45'), Axel Encinas (Emanuel Gigliotti,69'), Walter Ponce (Nahuel Brunet, 69'); Franco Soldano. (DT: Walter Lemma)

Árbitro: Cristian Garay

Estadio: Santa Laura-Universidad SEK, Independencia

