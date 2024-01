Universidad Católica desecha posible retorno de Diego Buonanotte

Luego de quedar libre tras su paso por Unión La Calera, el volante Diego Buonanotte quedó a la deriva debiendo buscar un nuevo club para continuar con su carrera a sus 35 años.



Si bien el deseo de muchos fanáticos de Universidad Católica es ver nuevamente al "Enano" en la precordillera, el gerente deportivo José María Buljubasich entregó una pésima noticia para sus hinchas.



"A mí me toca siempre responder esto, y yo sé que la gente de Universidad Católica lo quiere mucho a Diego Buonanotte, pero la verdad es que a partir del 2019 el equipo dejó de jugar con enganche", partió señalando "Tati" en diálogo con TNT Sports.



En la misma línea, aseveró que "podemos estar de acuerdo, nos puede gustar o no, pero esa posición desapareció, y por lo tanto la función que Diego cumplía, hoy no sirve mucho".



Por último, el ex portero recordó que "al equipo mal no le fue, porque se ganaron títulos el 2018, 2019, 2020 y 2021. La posición de Diego en esos títulos no estaba, y su ciclo se cerró, al igual que otros ciclos, y cuando se cierran los ciclos, no hay mucha necesidad de volver a abrirlos".

PURANOTICIA