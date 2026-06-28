Unión La Calera golea a Santiago Wanderers y sigue en carrera en la Copa Chile

Unión La Calera consiguió un cómodo triunfo como local en la Copa Chile frente a Santiago Wanderers que le permite entrar a la disputa de la clasificación a los octavos de final.

Los Cementeros no habían podido ganar en este torneo, pese a que hace sólo unos días estuvieron con una clara ventaja de 3-1 sobre la Universidad de Chile que finalmente les empató, por lo que precisaban sumar de tres y no quedar rezagados en la tabla.

Para lograr la victoria no debieron tener un largo trajín en busca del gol porque antes del minuto de juego Bayron Oyarzo aprovechó una jugada que nació desde la derecha del ataque calerano y derrotó al guardameta Fabián Avello.

El resto del primer tiempo tuvo un mayor equilibrio, pero las opciones de gol estuvieron lejos de concretarse.

La segunda fracción fue casi un calco de lo acontecido al inicio del lance, ya que a los 47' por el vértice izquierdo del área de los valpinos Francisco Pozzo sacó un potente disparo que no pudo ser atajado por Avello.

El 3-0 llegó casi de inmediato. A los 51' fue nuevamente Oyarzo el que rompió redes para los locales, que sólo pasaron cierto grado de zozobra por medio de las acciones ofensivas de Javier Parraguez, quien ingresó en la segunda etapa.

Pero el festejo de los locales tenía deparado un grito más. A los 89' Martín Hiriart se metió por la derecha y sacó un zapatazo que se anidó en el ángulo superior izquierdo de la portería de Avello, en una anotación que sumó puntos para los rankings de goles.

La goleada de los caleranos los deja con cuatro puntos en el grupo D, igualó transitoriamente a la U y sigue en pelea por avanzar a la segunda fase de la Copa Chile.

PURANOTICIA