Unión Española derrota a San Felipe y mantiene viva la ilusión de la liguilla

Unión Española cumplió con su tarea al derrotar por un ajustado 4-3 a Unión San Felipe y alimentó la ilusión de un milagro que la clasifique para la liguilla de promoción en la Liga de Ascenso.

Un doblete de Pablo Aránguiz (28' y 85), además de los goles de Angelo Araos (8') y Felipe Massri (54') fue lo que necesitó el cuadro de colonia para imponerse a un elenco aconcagüino que descontó a través de Agustín Fontana (43' y 90+2') y Bairo Riveros (69').

Con este resultado, los pupilos de Ronald Fuentes se situaron en noveno lugar con los mismos 42 puntos de Deportes Recoleta, que los aventaja en la tabla por diferencia de gol.

Sin embargo, si los textileros caen ante Deportes Iquique, los hispanos estamparán su nombre en postemporada. Cualquier otro resultado le servirá a los albiazules.

En otro de los partidos de la jornada, Deportes Antofagasta fue hasta el estadio Municipal de San Bernardo para doblegar a Magallanes por 3-2 en un entretenido duelo.

Los tantos de los pumas corrieron por cuenta de Matías Gallegos (36'), Diego Rojas (71') y José Bandez (75'), mientras que la Academia acortó distancias gracias a las conquistas de Facundo Peraza (37') y Santiago Coronel (89')

Esta victoria catapultó a los nortinos hasta la tercera ubicación con 51 puntos, desplazando a Santiago Wanderers. Los carabeleros, en cambio, terminaron quintos con 46 unidades. Los tres equipos mencionados avanzaron a la liguilla.

PURANOTICIA