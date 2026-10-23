U. La Calera y Coquimbo Unido conocen la reprogramación para los cuartos de final de Copa Chile

No solo Colo-Colo y Universidad de Chile conocieron las nuevas programaciones de sus partidos de Copa Chile ante Deportes Puerto Montt y Deportes Antofagasta, respectivamente.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) informó también cuándo se llevará a cabo el choque entre Unión La Calera y Coquimbo Unido, válido por la ida de los cuartos de final del torneo.

Según lo informado por el ente rector del fútbol chileno, el pleito entre "cementeros" y "piratas" quedó fijado para las 19:00 horas del miércoles 4 de noviembre en el estadio Nicolás Chahuán Nazar.

La revancha, en tanto, quedó fijada para el martes 24 de noviembre, también a las 19:00, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El primer cotejo debió disputarse este martes, pero a cuatro horas del inicio fue suspendido por el sistema frontal que azotó a la región de Valparaíso.

PURANOTICIA