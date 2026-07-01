U. La Calera venció a la U en el Nacional y alcanzó el liderato de su grupo en la Copa Chile

Unión La Calera volvió a amargarle el día a Universidad de Chile con un triunfo por la cuenta mínima en el estadio Nacional, poniéndole un toque de picante a la disputa por el liderato del grupo D en la Copa Chile. a falta de dos fechas para el término de la fase regular.

Los azules tenían la obligación de ganar no solo para aumentar su distancia en la cima y encaminar su clasificación, sino también para terminar con el maleficio de cuatro compromisos sin poder derrotar a los "cementeros" en la presente temporada.

Además, los estudiantiles vivían el regreso del director técnico Fernando Gago, quien había sido internado tras sufrir un infarto agudo al miocardio hace algunas semanas después de que su equipo venciera a O'Higgins por una fecha postergada de la Liga de Primera.

Durante el primer tiempo, el pleito no ofreció demasiadas emociones y recién pasada la media hora de juego fue que los universitarios lograron desnivelar el trámite a su favor, pero solo pudieron aproximarse con un par de arrebatos individuales del joven extremo Ignacio Vásquez (29' y 42').

Por si fuera poco, la escuadra calerana golpeó de entrada en el complemento. Martín Hiriart desbordó por la banda derecha y envió un centro rasante que tomó por sorpresa a todo el fondo laico, y por el segundo poste apareció destapado el delantero Francisco Pozzo para empujar el esférico y abrir la cuenta en Ñuñoa.

Aunque Gago movió las piezas desde el banco, sus dirigidos no ofrecieron respuestas en la cancha y prácticamente no se acercaron con peligro real al pórtico defendido por Nicolás Avellaneda, quien tuvo una jornada bastante tranquila, ensuciando los guantes para descolgar centros y contener disparos al cuerpo.

En los descuentos, el dueño de casa terminó con diez jugadores por la expulsión de su capitán, Marcelo Morales, quien reclamó airadamente al árbitro Diego Flores una presunta falta al borde del área (90+6').

Con este resultado, la pelea por el liderato del grupo quedó al rojo vivo con el combinado de la región de Valparaíso y el "Romántico Viajero" igualados en la punta con siete puntos, pero con una mejor diferencia de gol para la U.

El próximo compromiso de Unión La Calera será este sábado a las 15 horas ante Unión San Felipe. Universidad de Chile, en tanto, visitará a Santiago Wanderers desde las 12:30 del domingo.

Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolas Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Israel Poblete (Elías Rojas, 65'), Agustín Arce (Marcelo Díaz, 81'), Javier Altamirano (Vicente Ramírez, 59'); Juan Martín Lucero, Ignacio Vásquez (Andrés Bolaño, 81'). (DT: Fernando Gago)

Unión La Calera

Nicolás Avellaneda, Christopher Díaz, Vicente Lavín, Cristián Gutiérrez, Daniel Gutiérrez; Juan Manuel Requena (Joan Cruz, 45'), Joaquín Soto (Yerko Leiva, 72'), Camilo Moya; Martín Hiriart (Maximiliano Fernández, 84'), Francisco Pozzo (Axel Encinas, 84'), Matías Campos López (Bayron Oyarzo, 72'). (DT: Martín Cicotello)

Expulsados: Marcelo Morales (UCH, 90+6')

Árbitro: Diego Flores

Estadio: Nacional, Ñuñoa

PURANOTICIA