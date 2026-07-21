U. de Chile presenta a Gonzalo Reyna y responde a críticas por falta de refuerzos

Pese a que su fichaje fue oficializado hace semanas, recién este martes Gonzalo Reyna fue presentado formalmente a los medios como el primer refuerzo de Universidad de Chile de cara a la segunda parte de esta temporada 2026.

En medio de la ceremonia de presentación del delantero argentino, quien llega cedido a préstamo desde Racing de Avellaneda, el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, se refirió al tema de fichajes del club en este mercado invernal.

"El otro día dije que había que ser creativos en estos meses y creo que eso se malinterpretó. Lo que quise decir era que había que tener una mayor gestión para los refuerzos", expresó el personero del conjunto estudiantil.

Respecto a las críticas por la falta de refuerzos, Mayo defendió la gestión del club: "Salvo a (Israel) Poblete, al resto de los once titulares los hemos contratado todos nosotros. ¿Eso es un fracaso?, hay errores y nos hacemos cargo, pero decir que todos los refuerzos no han funcionado está mal, porque no ha sido así".

"El presupuesto de este año fue mayor al del 2025, pero decidimos invertirlo casi todo en el verano. Pero eso no quita que estamos haciéndolo igual ahora a mitad de año. Van a llegar más refuerzos, estamos trabajando de la mano con Fernando (Gago). Nuestra obligación es ir a ganar la Copa Chile y sabemos que en el torneo no depende de nosotros llegar al primer puesto, pero vamos a pelear", añadió.

Por último, sobre la posible incorporación de Valentín Gauthier, Mayo comentó: "Es verdad que hemos conversado con él y su club. Nos interesa, eso es real, pero por ahora no hay nada cerrado".

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