U. de Chile perdió ante Deportivo Cali y se despidió de la Copa Libertadores Femenina

Si Colo-Colo ya había sentenciado hace unos días su eliminación en la fase grupal de la Copa Libertadores Femenina, ahora fue el turno de Universidad de Chile.

La escuadra azul cayó este jueves por 3-2 ante Deportivo Cali de Colombia y quedó en el tercer lugar del Grupo D, con apenas un punto.

El elenco estudiantil tenía la obligación de ganar al equipo "cafetalero", pero no logró sacar la tarea adelante y se quedó sin chances de avanzar en el torneo continental.

La escuadra caleña abrió la cuenta a los 7' por medio de María Morales, mientras que a los 17' aumentó las cifras Ingrid Guerra y a los 35' Morales anotó su doblete.

Pese a esto, la U siguió luchando y a los 38' Daniela Zamora descontó con un lanzamiento penal, mientras que a los 39' Fátima Acosta marcó el 3-2 definitivo.

Consignar que sobre el final del cotejo, las azules se quedaron con diez por la expulsión de Claudia Herrera.

(Imagen: @udechilefem)

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