U. de Chile habría rechazado una oferta del Maccabi Haifa de Israel por Lucas Assadi

Lucas Assadi continúa "cortado" por Fernando Gago en Universidad de Chile. El volante viene de sumar cuatro partidos consecutivos sin ser citado, por lo que todo indica que partiría del cuadro azul en este mercado invernal de fichajes.

Pero la tarea no es sencilla, debido a que el conjunto estudiantil todavía no encuentra una oferta que sea satisfactoria para sus arcas.

De hecho, en las últimas horas se dio a conocer que el elenco universitario laico rechazó una propuesta por el talentoso mediocampista.

Según consigna radio Cooperativa, el Maccabi Haifa de Israel puso sobre la mesa 1,8 millón de dólares, uan cifra que fue considerada muy baja por la dirigencia de Azul Azul.

Consignar que el martes, también se dio a conocer un supuesto interés por parte de Coquimbo Unido por Assadi de cara a la segunda parte de esta temporada 2026.

Sin embargo, después trascendió que en la U no tendrían intenciones de ceder al futbolista a un equipo que asoma como rival directo en la lucha por la parte alta de la Liga de Primera.

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