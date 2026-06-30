U. Católica venció a Everton y timbró su clasificación a octavos de final de la Copa Chile

Universidad Católica sacó adelante la tarea ante su gente en el Claro Arena y venció por 2-1 a Everton, asegurando el liderato del grupo B de Copa Chile y con ello su boleto a octavos de final.

El dueño de casa aceleró a fondo desde el comienzo del encuentro y se generó varias ocasiones de peligro (4', 13', 23' y 26'), pero no fue sino hasta el minuto 35 que pudo terminar con la igualdad. Cristian Cuevas habilitó a Eugenio Mena y este envió un centro para el cabezazo con el cual Justo Giani abrió la cuenta.

Sin embargo, la ventaja no le duró mucho tiempo al cuadro precordillerano. La visita, que no se había aproximado al arco de Darío Melo durante todo el compromiso, se encontró con un tiro libre que ejecutó de manera perfecta Alan Medina, poniendo el balón en un lugar imposible para el cancerbero (39').

Cuando los equipos ya pensaban en el descanso, el árbitro Mathías Riquelme le concedió un penal al conjunto estudiantil por una falta sobre Juan Francisco Rossel. Matías Palavecino asumió la responsabilidad y se encontró con las manos enguantadas de Ignacio González, quien le adivinó la intención al volante y contuvo el remate (45+7').

El duelo mantuvo la intensidad en el comienzo del complemento y tras un par de aproximaciones para cada elenco (55' y 56'), la UC volvió a adelantarse en el marcador con un nuevo frentazo de Giani luego de un centro perfecto de Fernando Zuqui (58').

A pesar de los embates de la visita, los "cruzados" lograron sostener la diferencia y timbraron el triunfo con el cual llegaron a doce puntos y aseguraron su paso a octavos de final. Los viñamarinos, en tanto, se estancaron con cuatro unidades en el segundo puesto.

Ahora, Everton tendrá un duelo clave llegar con vida a la última fecha cuando visite a San Luis de Quillota a partir de las 16:00 horas de este sábado. Por su parte, Universidad Católica se verá las caras con Deportes Copiapó ese mismo día, pero a las 20:30 horas.

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