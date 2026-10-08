U. Católica informó que el Claro Arena "no se vio afectado" por el aluvión en Las Condes

El sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, se ha visto sorprendido este jueves por un aluvión que causó verdaderos estrategos, pues vehículos han sido arrastrados, mientras que el agua y barro ingresó a clínicas, universidades y viviendas.

Y pese a estar ubicado en esa zona, el remozado estadio de Universidad Católica, el Claro Arena, no ha visto afectado, según dio a conocer el propio cuadro cruzado a través de un breve comunicado publicado en sus redes sociales.

"Desde Cruzados enviamos nuestro apoyo a los vecinos del sector que se han visto afectados por esta emergencia climatológica", escribió la cuenta de la UC.

"De igual manera, queremos comunicar a los hinchas de Universidad Católica que nuestro recinto deportivo no se ha visto afectado por esta situación", añadió.

Consignar que el conjunto de la franja debe recibir este sábado, a las 20:00 horas, a Audax Italiano en ese recinto por la reanudación de la Liga de Primera. Sin embargo, el cotejo podría ser postergado por la emergencia, aunque de momento, la ANFP y el club no han informado sobre un cambio de programación.

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