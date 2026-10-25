Universidad Católica cae ante Unión La Calera y complica sus opciones por el Chile 2

Por cuarta ocasión en la temporada Universidad Católica tropezó ante Unión La Calera, colista de la Liga de Primera, y perdió por 3-1 en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, hipotecando sus posibilidades de pelear por el título del Campeonato Nacional.

El cuadro precordillerano volvía a la cancha después de un mes de inactividad tras su eliminación en octavos de final de Copa Chile. Y su verdugo en aquella ocasión fue precisamente el elenco cementero, que se impuso por penales en una serie igualada en uno durante el tiempo reglamentario.

Para el encuentro de esta tarde, los cruzados estaban obligados a sumar de a tres para seguir en la lucha por el Chile 2 y, por qué no, mantener la ilusión de alcanzar al líder Colo Colo. Mientras que el dueño de casa necesitaba ganar para recortar distancias en su afán por seguir en Primera División.

Si bien los locales mostraron una mejor imagen en el tramo inicial del cotejo, la visita lentamente fue emparejando el trámite, tuvo un par de avisos (27' y 31') y en el 38' se encontró con un penal validado por el VAR, el cual convirtió sin problemas el sempiterno Fernando Zampedri.

Parecía que los universitarios se irían al descanso en ventaja pero en el segundo minuto de tiempo añadido Christopher Díaz pivoteó un balón aéreo para Sebastián Sáez y sin pensarlo dos veces, el experimentado delantero metió un cabezazo al segundo poste que dejó sin reacción al cancerbero Vicente Bernedo.

En el arranque del segundo tiempo, el arquero forastero cometió un grosero error al tratar de contener un centro que terminó en un nuevo tanto del "Sacha". Afortunadamente para el guardameta, desde la cabina de videoarbitraje detectaron una leve mano del atacante y el gol fue invalidado.

Pero este respiro no le sirvió de nada al conjunto cruzado, que se mantuvo sin reacción en el compromiso, lo que fue aprovechado por el anfitrión del duelo para dar vuelta el resultado con un potentísimo frentazo de Nicolás Ferreyra (58').

Ni los cambios ni la obligación de revertir el resultado surtieron mayor efecto en una UC apática y carente de ideas en terreno adversario. Por si fuera poco, sobre en los instantes finales del pleito se quedaron con un hombre menos por la expulsión de Jimmy Martínez (83').

Y en la agonía, Bayron Oyarzo (90+6') le puso el broche de oro a la victoria de los pupilos de John Armijo, que llegaron a 21 puntos y quedaron a cinco de la salvación. La escuadra estudiantil, en cambio, se estancó en el tercer lugar con 42 unidades, tres por debajo del Chile 2 y doce menos que el puntero.

Ahora, Universidad Católica deberá ponerse al día en el certamen este miércoles a las 20:30 horas ante Audax Italiano, mientras que el domingo a las 17:15 recibirá a Universidad de Chile en una nueva edición del clásico universitario. Unión La Calera, en tanto, se verá las caras con Coquimbo Unido desde las 19:00 del viernes.

Unión La Calera

Nicolás Avellaneda, Christopher Díaz, Juan Pablo Salomoni, Daniel Gutiérrez, Cristian Gutiérrez; Rodrigo Pérez, Camilo Moya, Joaquín Soto (Martín Hiriart, 61'); Joan Cruz (Bayron Oyarzo, 45'), Sebastián Sáez; Matías Campos López (Nicolás Ferreyra, 45'). (DT: John Armijo)

Universidad Católica

Vicente Bernedo, Sebastián Arancibia (Branco Ampuero, 69'), Daniel González, Agustín García Basso, Eugenio Mena; Fernando Zuqui (Juan Francisco Rossel, 79'), Jhojan Valencia, Matías Palavecino (Jimmy Martínez, 69'); Diego Corral (Clemente Montes, 55'), Fernando Zampedri, Justo Giani (Martín Gómez, 55'). (DT: Daniel Garnero)

Expulsados: Jimmy Martínez (UC, 84')

Árbitro: Cristián Garay

Estadio: Nicolás Chahuán Nazar, La Calera

PURANOTICIA