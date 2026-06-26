Turquía se despide del Mundial con un agónico triunfo ante Estados Unidos en Los Ángeles

Turquía derrotó de manera agónica a Estados Unidos por 3-2, en el cierre de la tercera fecha del grupo D del Mundial.

El conjunto anfitrión ya se había clasificado a la siguiente instancia, mientras que los europeos ya habían sido eliminados del certamen.

Los goles del partido fueron anotados por Guler (10), Kokcu (31) y Ayhan (90+8) para los turcos, mientras que para los norteamericanos, los tantos fueron obras de Trusty (3) y Berhalter (49).

En los dieciseisavos de final, Estados Unidos se medirá ante Bosnia y Herzegovina el miércoles 1 de julio, en el estadio Bahía de San Francisco.

Con ocho conquistas, los dirigidos por Mauricio Pochettino registraron el récord de mayor cantidad de goles en una primera fase en toda su historia en la Copa Mundial.

(Imagen: FIFA)

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