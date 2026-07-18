Trump e Infantino destacan récords del Mundial de fútbol y aseguran que fue el torneo “más exitoso” de la historia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacaron los resultados alcanzados por el Mundial de fútbol organizado en conjunto por Estados Unidos, México y Canadá, resaltando las cifras de asistencia, impacto económico y seguimiento internacional que dejó el torneo.

Durante una conferencia de prensa realizada en Nueva York, Trump aseguró que el campeonato alcanzó registros históricos en distintos ámbitos, señalando que "todos los estadios estuvieron completamente llenos, el ambiente fue extraordinario. Aficionados de 200 países asistieron a 104 partidos disputados en 16 ciudades de Norteamérica", además de recalcar que "más de 6,5 millones de asistentes" acudieron a los encuentros.

El mandatario estadounidense afirmó que "este ha sido, con diferencia, el torneo con mayor asistencia de la historia. Y me refiero a la historia de todos los deportes", sostuvo, destacando además que el evento generó una cifra récord de ingresos para Estados Unidos de 19,2 billones de dólares.

Trump también proyectó el alcance global que tuvo la competencia, asegurando que "cuando suene el pitido final el domingo, cerca de 6.000 millones de espectadores habrán visto este Mundial. Será un récord por un margen enorme".

Asimismo, calificó el campeonato como "el evento deportivo más exitoso" de la historia y comparó la complejidad de su organización con grandes eventos estadounidenses. "Para poner en perspectiva nuestros preparativos, este torneo récord ha supuesto un desafío logístico equivalente a organizar 78 Super Bowls de la NFL en menos de dos meses", afirmó.

En esa línea, el jefe de la Casa Blanca destacó el despliegue realizado por las autoridades estadounidenses para garantizar la seguridad del torneo, indicando que se movilizaron recursos "de más de 50 departamentos y agencias federales" y que se desplegaron "todos los cuerpos de las fuerzas federales del orden para garantizar que los partidos fueran seguros, protegidos y exitosos". "El resultado ha sido extraordinario", añadió.

Durante su intervención, Trump también mencionó a distintos hinchas y selecciones que marcaron el desarrollo del Mundial, destacando a los aficionados escoceses, el apoyo de los seguidores argentinos hacia Lionel Messi y el triplete conseguido ante Argelia. Además, valoró el desempeño de España, que eliminó a Francia pese a que el conjunto galo llegaba como favorito.

"Era el equipo favorito. Era el equipo que, creo, estaba ganando con mayor facilidad. Y entonces sucede algo", comentó Trump sobre el recorrido de Francia, antes de desear éxito a España y Argentina de cara a la final del torneo.

Por su parte, Gianni Infantino aseguró que el Mundial superó las expectativas y destacó el rol del campeonato como un espacio de encuentro internacional. El presidente de la FIFA agradeció a Estados Unidos por "dar la bienvenida al mundo" y sostuvo que el torneo representó "el mayor acontecimiento cultural" de todos los tiempos.

"Unimos al mundo. Unimos al mundo en América. Cuando le dije que haríamos un gran Mundial, usted me respondió que Estados Unidos daría la bienvenida al mundo. Y así fue", afirmó Infantino, quien aseguró que con la realización del campeonato "el sueño americano (...) se hizo realidad".

El dirigente del fútbol mundial también sostuvo que "este no ha sido solo el mejor Mundial de todos los tiempos", sino que "ha sido el mayor acontecimiento humano, social y cultural que la humanidad haya presenciado".

Finalmente, Infantino afirmó que, aunque un país será el campeón del torneo, el impacto del evento fue global. "Un país será campeón del mundo, pero el mundo entero ya ha ganado. Ha ganado Estados Unidos, ha ganado la FIFA y ha ganado la idea de unir al mundo como lo hemos hecho este verano", concluyó.

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