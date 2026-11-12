Tribunal de Disciplina de la ANFP revierte desafiliación de San Marcos de Arica, pero le aplica multa de $83 millones

Bombazo en la Primera B. La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP revirtió la desafiliación de San Marcos de Arica, por lo que el conjunto nortino podrá seguir compitiendo en el fútbol profesional.

El organismo de Quilín publicó su veredicto pasada la medianoche, en el que determinó que las pruebas que sustentaron la sanción contra el cuadro ariqueño no fueron suficientes para acreditar las acusaciones que motivaron su desafiliación.

"Conforme el mérito de los escritos de apelación presentados, las pruebas vertidas durante la primera instancia, así como la testimonial y documental incorporadas durante la audiencia, así como las alegaciones expuestas por las partes, ponderadas en conciencia, no le han permitido a la mayoría de esta sala formarse la convicción de que efectivamente el club denunciado, San Marcos de Arica, acompañó dolosamente a los órganos de control de la ANFP información falsa en los estrictos términos del artículo 84 letra g) del reglamento de la ANFP vigente a la época de los hechos y que ameriten su desafiliación", sostiene el documento.

De esta manera, el elenco ariqueño podrá disputar la liguilla por el ascenso, instancia a la que ya había conseguido clasificar en cancha tras finalizar en el sexto lugar de la tabla de posiciones.

Sin embargo, la resolución no dejó al club sin sanciones, ya que el tribunal determinó imponerle una multa de 2.000 UF, equivalente a cerca de 83 millones de pesos.

Por otra parte, la Segunda Sala también revisó el caso de Deportes Puerto Montt, cuya resolución fue ratificada, por lo que se descartó definitivamente su desafiliación.

Con este escenario, la última fecha del campeonato de la Primera B podría disputarse este fin de semana, a la espera de la programación oficial de la ANFP. La jornada tendrá como principales atractivos la definición del título entre Cobreloa y San Luis de Quillota, además de la lucha por evitar el descenso que protagonizan Rangers, Deportes Santa Cruz y Unión San Felipe.

PURANOTICIA