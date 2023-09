Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió castigar a David Escalante tras denunciar líos de apuestas en la llave ante Copiapó

Si bien Cobreloa alcanzó el liderato del torneo de Primera B, tras vencer a Unión San Felipe y aprovechar la caída de Deportes Antofagasta, en el cuadro loíno no todo es alegría.

Es que este lunes, según dio a conocer el medio En la Línea, el Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió castigar al delantero David Escalante con dos partidos de suspensión por la denuncia desarrollada por la directiva de Deportes Copiapó, quien apuntó a la influencia de las casas de apuestas en la llave ante el "León de Atacama" el año pasado por el ascenso a Primera División.

"El año pasado teníamos muchos compañeros que estaban perdidos en las apuestas. Las dudas están, lamentablemente, pero no hay pruebas y no nos puedan echar la culpa a todos", expresó en su momen to el ariete.

Por eso, el organismo resolvió castigar al jugador "por infracción al artículo 68°, letra a) del Código de Procedimiento y Penalidades, pena que deberá cumplirse en partidos correspondientes a torneos organizados por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional".

En aquella orgánica, se plantean castigos por "injurias u ofensas en contra de las autoridades, nacionales o internacionales, del Fútbol o de toda persona sometida a la Jurisdicción del Tribunal, de cualquier forma o medio que ellas sean proferidas".

De esta manera, Escalante se perderá los duelos frente a Deportes Temuco y San Luis de Quillota en la Primera B, mientras que el castigo no corre para Copa Chile, por lo que estará disponible de cara a la llave de semifinales ante Colo-Colo.

PURANOTICIA