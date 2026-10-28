Tribunal de Disciplina aplica severo castigo a Dilan Zúñiga por falta sobre Leandro Hernández

El Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) aplicó una dura sanción en contra de Dilan Zúñiga quien el domingo le propinó una durísima infracción a Leandro Hernández, de Colo-Colo.

El organismo decidió castigar con tres fechas de suspensión al defensa de Palestino, quien se perderá los duelos ante Deportes Concepción, Deportes La Serena y Unión La Calera.

Se disputaba el segundo minuto de tiempo añadido cuando el zaguero se barrió en el piso e impactó con los tacones al atacante, siendo expulsado en el acto por el árbitro Piero Maza.

El juez detalló en su informe que "realiza una entrada en tacle deslizante con uso de fuerza excesiva impactando con la planta del pie a la altura del tendón de Aquiles del adversario, poniendo en peligro la integridad física".

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