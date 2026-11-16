Tomás Barrios y Cristian Garin siguen desplomándose y salen del Top 200 del ranking ATP

Se disputan las últimas semanas de la temporada 2026 del tenis y la ATP volvió a actualizar el ranking, el cual trajo cambios para algunos de los principales tenistas chilenos en el circuito.

Alejandro Tabilo, por lejos primera raqueta nacional, no sufrió modificaciones y se mantuvo en el casillero 31 de la clasificación mundial.

En tanto, Tomás Barrios y Cristian Garin siguen desplomándose y salieron del top 200. El chillanejo retrocedió 12 peldaños para ubicarse 203, mientras que el "Tanque", quien no juega desde la Copa Davis ante España, descendió 75 lugares para situarse 249. Desde mayo de 2018 que "Gago" no estaba fuera de los 200 mejores del orbe.

Respecto al top ten, el alemán Alexander Zverev continúa en la cima, mientras que el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz completan el podio. Por su lado, el español Rafael Jódar retornó al selecto grupo, al décimo casillero.

TOP TEN

1° Alexander Zverev (Alemania) 9.320 (0)

2° Jannik Sinner (Italia) 7.950 puntos (0)

3° Carlos Alcaraz (España) 6.100 (0)

4° Ben Shelton (Estados Unidos) 5.170 (0)

5° Daniil Medvedev (Rusia) 3.820 (0)

6° Flavio Cobolli (Italia) 3.680 (0)

7° Arthur Fils (Francia) 3.625 (0)

8° Frances Tiafoe (Estados Unidos) 3.390 (0)

9° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.300 (+1)

10° Rafael Jódar (España) 3.234 (+1)

RANKING DE LOS CHILENOS

31° Alejandro Tabilo 1.595 (0)

203° Tomás Barrios 278 (-12)

249° Cristian Garin 224 (-75)

261° Matías Soto 218 (-4)

716° Daniel Núñez 45 (-19)

717° Nicolás Villalón 45 (-1)

751° Nicolás Jarry 40 (+39)

808° Bastián Malla 35 (-3)

820° Benjamín Torrealba 34 (+15)

927° Nicolás Bruna 24 (+5)

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