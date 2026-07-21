Tomás Barrios sigue sin levantar cabeza: cae en su debut en el Challenger de Zug y suma seis derrotas consecutivas

Tomás Barrios (139° del ranking ATP) continúa atravesando un complicado momento en el circuito Challenger. Este martes, el tenista chileno quedó eliminado en su estreno en el Challenger de Zug, en Suiza, tras caer ante el local Dylan Dietrich (556°).

El chillanejo, que llegó al torneo como segundo cabeza de serie, fue sorprendido por el jugador suizo, quien ingresó al cuadro principal gracias a una invitación, y terminó inclinándose por 6-4, 4-6 y 6-1, luego de dos horas y un minuto de partido.

Con este resultado, Barrios sumó su sexta derrota consecutiva en cuadros principales de torneos, profundizando una racha negativa que arrastra desde hace varias semanas. De hecho, sus únicas victorias recientes corresponden a tres partidos de clasificación, uno en Roland Garros y dos en la fase previa de Wimbledon.

El último triunfo del chileno en un cuadro principal se remonta al 13 de mayo, cuando derrotó al estadounidense Nishesh Basavareddy en los octavos de final del Challenger de Oeiras IV, en Portugal.

Además, por tercera semana consecutiva fue eliminado por un rival ubicado fuera del Top 300 del ranking ATP. Antes de la derrota frente a Dietrich, había caído en su debut en el Challenger de Iași ante el ruso Ilia Simakin y la semana pasada sufrió otro tropiezo en Bunschoten, frente al neerlandés Niels Visker.

El complejo presente de Barrios genera preocupación de cara a la próxima serie de Copa Davis, considerando que en cerca de dos meses Chile recibirá a España en el Court Central del Estadio Nacional, en una llave que entregará un cupo a las finales de la Ensaladera de Plata.

PURANOTICIA