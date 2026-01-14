Tomás Barrios se despide del Abierto de Australia tras caer en la qualy

El tenista nacional Tomás Barrios (107° del ranking ATP) no pudo mantener el tranco ganador y fue eliminado en segunda ronda de la qualy del Abierto de Australia, despidiéndose de su sueño de disputar el cuadro principal del Grand Slam oceánico por segunda vez en su carrera.

El chileno, cuadro sembrado de la etapa clasificatoria, trató de recuperarse tras perder el primer set ante el estadounidense Michael Zheng (174°) pero no le alcanzó y cayó por parciales de 4-6, 6-7 (5) y 2-6 en dos horas y media.

Aunque el chillanejo asestó el primer quiebre en el amanecer del duelo, el norteamericano se repuso rápidamente con dos rompimientos a su favor, dando vuelta el marcador para tomar la delantera con un 6-4.

En el segundo capítulo y tras repartirse dos rupturas para cada uno, todo se debió resolver en el tie break, instancia donde "Tomi" exhibió mayor solidez que su rival y emparejo el partido, obligando a un tercer y último episodio.

Sin embargo, en dicha instancia Zheng recuperó el control y se quedó el servicio del ñublino en dos ocasiones, cimentando así y paso a la siguiente ronda con un contundente 6-2.

De esta manera, el main draw del primer Grand Slam de la temporada se quedó con Alejandro Tabilo (81°) y Cristian Garin (80°) como únicos representantes nacionales, quienes dentro de los próximos días conocerán su camino en el torneo.

Tomás Barrios, en tanto, tendrá que esperar hasta fines de mes para volver a las canchas en el Challenger de Concepción.

