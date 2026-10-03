Tomás Barrios cae en semifinales del Challenger de Curitiba ante Guido Justo

A pesar de tomar la delantera en el primer set, el chileno Tomás Barrios (137°ATP) fue incapaz de sostener su nivel ante el argentino Guido Justo (233°) y cayó en las semifinales del Challenger de Curitiba, Brasil.

El tenista nacional perdió ante el trasandino por 4-6, 6-4 y 6-3 en dos horas y 46 minutos, desperdiciando así la oportunidad de disputar su primera final del año.

Fue un irregular partido el del chileno.

Aunque Barrios consiguió rápidamente un quiebre en el tercer juego del primer set, en dos ocasiones estuvo cerca de perder el servicio, pero alcanzó a reaccionar y tomó ventaja con un trabajado 6-4.

No obstante, el chillanejo exhibió su peor cara en el segundo capítulo. Es, que tras un par de rompimientos mutuos en el inicio, logró desequilibrar en el séptimo game, diferencia que malogró de inmediato en el octavo juego. Su adversario capitalizó todo en el décimo con un nuevo quiebre para emparejar el cotejo con un 6-4.

En el último set, Justo logró sacar buen provecho de la baja mental del chileno y tras quebrarle en dos ocasiones, se quedó con el set y el paso a la final del Challenger de Curitiba.

Pese a esta caída, Tomás Barrios firmó un nuevo ascenso en el ranking mundial ATP, ya que escalará cinco puestos, es decir que pasará al puesto 132.

Este nuevo ascenso del chillanejo hace que se acerque a su mejor posición en el ranking, que fue el lugar 93 a inicios de 2024.

PURANOTICIA