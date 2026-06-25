Tomás Barrios cae en la ronda final de la qualy y queda fuera del cuadro principal de Wimbledon

No pudo ser para Tomás Barrios (135° del ranking ATP). El tenista chileno quedó eliminado este jueves en la tercera y última ronda de la clasificación de Wimbledon, frustrando su opción de acceder al cuadro principal del tercer Grand Slam de la temporada.

El chillanejo cayó ante el australiano Dane Sweeny (126°) por parciales de 4-6, 6-4, 7-6 (5), 0-6 y 6-2, luego de una extensa batalla de tres horas y 58 minutos.

Con este resultado, Barrios no logró sumarse a Alejandro Tabilo (33°), quien ya tenía asegurada su presencia en el main draw gracias a su posición en el ranking mundial.

El chileno comenzó de buena forma el encuentro, quebrando en el séptimo juego del primer set para quedarse con la manga por 6-4 tras confirmar su servicio en el décimo game.

Sin embargo, Sweeny reaccionó en el segundo parcial. Un quiebre en el cuarto juego le permitió tomar ventaja y, aunque Barrios recuperó momentáneamente terreno al romper el saque de su rival cuando este servía para cerrar el set, cedió nuevamente su servicio en el juego siguiente mediante una doble falta, entregando la manga por 6-4.

El tercer set fue extremadamente parejo y se definió en un tiebreak. Allí, el nacional llegó a estar arriba 5-4 con minibreak, pero no logró sostener la ventaja y terminó perdiendo el desempate por 7-5.

Cuando parecía que el partido se inclinaba definitivamente a favor del australiano, Barrios mostró una notable reacción en el cuarto capítulo y arrolló a su rival con un contundente 6-0, forzando la definición en un quinto set.

No obstante, en el episodio decisivo el pupilo de Guillermo Gómez cometió varios errores y sufrió dos quiebres consecutivos que lo dejaron rápidamente 4-0 abajo. Aunque logró recuperar una ruptura en el sexto juego, volvió a perder su servicio inmediatamente después y Sweeny selló el triunfo con su saque en el octavo game.

De esta manera, Barrios quedó fuera del cuadro principal de Wimbledon, torneo que ya había disputado en 2021 y 2023, y además extendió a 12 las clasificaciones consecutivas de Grand Slam en las que no logra superar la qualy.

PURANOTICIA