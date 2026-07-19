Tomás Barrios buscará dejar atrás su mala racha en el Challenger de Zug

El tenista nacional Tomás Barrios (139° del ranking ATP) buscará dejar atrás su seguidilla de derrotas recientes con su participación en le Challenger de Zug, en Suiza.

El chileno, segundo sembrado del certamen helvético, fue emparejado en primera ronda con el invitado local Dylan Dietrich (618°), rival al que nunca se ha enfrentado en el circuito.

Si logra vencer al europeo, el próximo adversario de "Tomi" sería el ganador del cruce entre el español Max Alcala Gurri (229°) y el checo Martin Krumich (278°).

Consignar que el chillanejo acumula tres caídas consecutivas desde la tercera ronda de la qualy de Wimbledon. Pero si de Challengers se trata, el ñublino suma cuatro torneos donde no ha avanzado de la primera fase.

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