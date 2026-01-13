Tomás Asta-Buruaga renovó y continuará siendo jugador de la U. Católica en la temporada 2026

Universidad Católica informó este martes que Tomás Asta-Buruaga continuará siendo parte del club en la temporada 2026.

El contrato del defensor había finalizado a fines del año pasado, e incluso se despidió de la institución a través de redes sociales.

"Comunicamos, de manera oficial, que tras finalizar su vínculo con la UC el 31 de diciembre de 2025, Tomás Asta-Buruaga renovó con Los Cruzados y ya es parte de los trabajos de pretemporada junto a La Franja ¡Mucho éxito para esta temporada, Tomi!", indicaron los "cruzados".

Cabe señalar que el entrenador Daniel Garnero se había referido a la situación del defensor en medio de la incertidumbre sobre su futuro.

“Me enteré que se despidió y me enteré que nosotros queremos que se quede, así que ojalá que se quede”, señaló el exvoalnte en su primera rueda de prensa del año.

Según consigna Cooperativa Deportes, el defensor central formado en Unión Española debió bajar sus pretensiones salariales para alcanzar un entendimiento con la Universidad Católica, que a su vez mejoró su oferta inicial.

(Imagen: @Cruzados)

PURANOTICIA